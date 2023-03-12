مقتل 19 شخصا في هجوم على قرية بشرق الكونغو

عناصر من الجيش في الكونغو- أرشيفية

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجوم يشتبه بأنهم إسلاميون متشددون، على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة مبكرة من صباح، الأحد، حسبما ذكر مسؤولان في المنطقة وأحد السكان.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش مساء أمس السبت) في قرية كيريندرا الواقعة بإقليم نورث كيفو على بعد كيلومترات قليلة من موقع هجوم آخر في قرية مجاورة أودى بحياة 35 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي.

وأنحى الجيش بالمسؤولية في هجوم الأسبوع الماضي على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية مقرها شرق الكونجو أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية.

وحمل سادام باتانجولي، وهو أحد سكان قرية مجاورة وعضو في منظمة مدنية محلية، مسؤولية هجوم اليوم على هذه الجماعة أيضا.

وقال باتانجولي “وصلت القوات الديمقراطية المتحالفة وأضرمت النار في مستشفى بعد نهب أدويته، كما أضرموا النار في فندق”.

وقال إن المسلحين خطفوا عددا من الناس، وهم الآن في عداد المفقودين.

وأكد مسؤولان في المنطقة تفاصيل إحراق المباني وعدد القتلى.

في الوقت نفسه، تراجع الدعم الشعبي لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية بسبب ما يصفه سكان محليون بعجزها عن وقف العنف.

وتفقد وفد من مجلس الأمن الدولي نورث كيفو في مطلع الأسبوع بما في ذلك مخيم للنازحين.

وقال نيكولاس دي ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة “لا توجد حلول سحرية، ليست الأمم المتحدة هي التي ستحل المشكلة بمفردها. نحتاج مفاوضات سياسية ونحتاج حلا أمنيا”.