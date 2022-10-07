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مقتل 19 عنصر من حركة الشباب في اشتباكات جنوب شرق البلاد

منذ ساعة واحدة
عناصر من حركة الشباب الصومالية

عناصر من حركة الشباب الصومالية

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أفاد التلفزيون الصومالي الجمعة بمقتل 19 عنصرا من حركة الشباب في إقليم شبيلي الوسطى جنوب شرق البلاد.

وقال التلفزيون إن الجيش تصدى لهجوم على قاعدة له قرب مدينة “بلعد” في إقليم شبيلي الوسطى.

وأعلن الجيش الصومالي في وقت سابق عن مقتل علي طيري الناطق باسم حركة الشباب، متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال العنيف الذي وقع يوم 29 سبتمبر\ايلول، الماضي في منطقة “عيل قوحلي” في إقليم هيران بوسط الصومال.

وذكرت إذاعة صوت القوات المسلحة الصومالية أن علي طيري توفي الأحد الماضي حوالي الساعة 04:30 مساء في مستشفى بمنطقة “آدم يبال” بإقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو.

ولم يصدر أي تعليق حول الموضوع حتى الآن من قبل حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة، كما لم يتسن التأكد من هذه الرواية من مصادر مستقلة.

    المصدر :
  • وكالات

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