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مقتل 19 في حادث سير شرق الصين أثناء موكب جنازة

منذ دقيقة واحدة
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

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لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 20 آخرون في شرق الصين بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 8\1\2023، بحسب تقارير وسائل الإعلام الصينية.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن الحادث وقع قبل الواحدة صباح يوم الأحد8\1\2023 بالتوقيت المحلي “الخامسة مساء بتوقيت غرينتش” في مقاطعة نانتشانغ بإقليم جيانغشي شرق البلاد، مضيفا أنه جرى نقل المصابين لمستشفى وفُتح تحقيق.

ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل، لكن موقع جيمو نيوز الإخباري الذي تديره تشوتيان متروبولس ديلي المملوكة للدولة في إقليم هوبي قال إن الحادث وقع حينما صدمت شاحنة موكب جنازة.

وقال أحد المشاركين بالجنازة، واسم عائلته جونغ، لجيمو نيوز إن أكثر من 60 شخصا كانوا يسيرون على جانب طريق متوجهين إلى محرقة للجثث، وأضاف أن زوجته قُتلت في الحادث وأنه أُصيب في ساقه، موضحا أن الرؤية لم تكن ضبابية عندما وقع الحادث.

ونشرت شرطة مرور مقاطعة نانتشانغ على حسابها الرسمي في ويبو في السابعة تقريبا من صباح اليوم الأحد 8\1\2023 أن بعض أجزاء المنطقة تشهد “ضبابا كثيفا”، وأن “الرؤية ضعيفة، مما قد يتسبب في حوادث سير”.

    المصدر :
  • رويترز

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