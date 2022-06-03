مقتل 19 مدنيًا خلال الهدنة في اليمن بسبب الألغام

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 19 مدنيًا لقوا مصرعهم باليمن، وأصيب 32 آخرون في حوالي 20 حادثة مرتبطة بالصراع خلال شهري الهدنة التي رعتها المنظمة الدولية وذلك بسبب ألغام ومقذوفات من مخلفات الحرب.

المتحدثة باسم المفوضية “ليز ثروسيل” قالت في بيان: “نتجت هذه الخسائر بأغلبيتها عن ألغام أرضية… وعن متفجرات من مخلفات الحرب، ما يؤكد مخاطر هذه الأجهزة التي تهدد حياة المدنيين وغالبا لفترات طويلة من الزمن، وتؤدي إلى سقوط قتلى أو تتسبب بإصابات خطيرة”.

وأضافت “الأطفال بشكل خاص هم الأكثر عرضة لخطرها. ففي الفترة الممتدة بين 2 أبريل و1 يونيو، قُتل ثلاثة أطفال وأصيب 12 آخرون بهذه الطريقة”.

غير أنها ذكرت أن اليمن شهد تراجعًا في حدة العنف والأعمال العدائية خلال الشهرين الماضيين بفضل الهدنة.

الى ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “هانز جروندبرج” عن اتفاق طرفي الصراع على تمديد الهدنة التي توسطت فيها المنظمة الدولية لشهرين بموجب نفس شروط الاتفاق الأصلي الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس.

وقالت ثروسيل في بيانها: “على الرغم من الهدنة، وثّقت مفوضيتنا أربعة حوادث إطلاق نار من قبل قناصة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة وإصابة مدنيَّيْن اثنَيْن أحدهما فتى، في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالقرب من الجبهات في محافظتي الضالع وتعز”.

كما دعت كل الأطراف المتحاربة الى بذل جهود لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ عام 2015، كما دعت إلى “الالتزام ببنود الهدنة بحسن نية وإلى الامتناع تماما عن حملات التجنيد الهادفة إلى استقطاب الأطفال”.

وكان مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن قد قال في الرابع من نيسان إن 1800 مدني لقوا حتفهم أو أصيبوا، من بينهم 689 امرأة وطفلا بسبب ألغام‬⁩ وذخائر لم تنفجر في عدد من محافظات اليمن خلال أربع سنوات.