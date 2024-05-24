مقتل 2 في هجوم صاروخي أوكراني على القرم

قال حاكم شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، إن شخصين قُتلا في هجوم صاروخي أوكراني قرب سيمفيروبول المركز الإداري الرئيسي لشبه الجزيرة.

وكتب سيرجي أكسيونوف على تيليجرام أن صاروخا أوكرانيا استهدف مبنى خاليا بالقرب من ألوشتا على ساحل شبه الجزيرة المطل على البحر الأسود.

على نحو منفصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية اعترضت ثلاثة صواريخ من طراز أتاكمز فوق القرم، وإن الجيش دمر ثلاثة قوارب مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو شبه الجزيرة.

ولم تصدر أوكرانيا أي تعليق رسمي بعد.

وأفاد مدونون عسكريون أوكرانيون ووسائل إعلام غير رسمية بقصف عدد من الأهداف في أرجاء شبه الجزيرة.

ونشر موقع كريمسكي فيتر الإلكتروني، الذي يتناول أخبار شبه الجزيرة، مقطع فيديو لما وصفه بانفجار وحريق في ألوشتا. وقال إن سيارات الإسعاف اتجهت إلى موقع الحادث.

وذكر موقع (آر بي كيه-أوكرانيا) الإخباري الإلكتروني بدون الكشف عن مصدر أن انفجارات وقعت في ثلاثة مراكز أخرى، وأن الأهداف ربما شملت مقرات لخفر السواحل أو مراكز للمخابرات.

وعبر مدونون روس في شبه الجزيرة عن اعتقادهم بأنه لم يتم اعتراض جميع الصواريخ القادمة.