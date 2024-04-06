مقتل 2 وإصابة آخرين في هجوم روسي على مدينة خاركيف

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف على تطبيق “تيليغرام”، في ساعة مبكرة اليوم السبت: “إن روسيا نفذت هجوماً جديداً على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة”.

وذكر تلفزيون “سوسبيلن” العام أن “مبنى سكنياً شاهقاً في منطقة شيفتشينكيفسكي تعرض لأضرار واشتعلت النيران في أحد المتاجر”. وذكرت تقارير إخبارية أخرى أن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل.

وكان سينيهوبوف قد أعلن في وقت سابق عن وقوع غارة في خاركيف على مبنى سكني وهجوم صاروخي على قرية شمالي المدينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الواقعتين.

وتعد خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا هدفا متكررا للقوات الروسية التي كثفت هجماتها على المدينة في الأسابيع القليلة الماضية. وأدى هجوم بطائرة مسيرة على المدينة يوم الأربعاء إلى مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني السكنية.