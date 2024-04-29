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مقتل 20 شخصا على الأقل في فيضانات بوسط كينيا

منذ ساعتين
فيضانات في كينيا

فيضانات في كينيا

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ذكرت محطة سيتيزن التلفزيونية الكينية اليوم الاثنين نقلا عن الشرطة أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات بمنطقة ماي ماهيو بوسط كينيا.

وذكرت الشرطة للقناة التلفزيونية أن عدد الوفيات قد يرتفع نتيجة انهيار سد. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الصليب الأحمر الكيني أنه نقل عدة أشخاص إلى منشأة صحية في ماي ماهيو بعد فيضانات مفاجئة.

وارتفع بذلك عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في كينيا منذ الشهر الماضي إلى نحو مائة شخص. وأظهرت بيانات حكومية أن 76 شخصا لقوا حتفهم ونزح أكثر من 131 ألف حتى يوم السبت.

وقُتل عشرات آخرون ونزح مئات الآلاف بعد هطول أمطار غزيرة على بلدان أخرى في منطقة شرق أفريقيا بما في ذلك تنزانيا وبوروندي.

وتعرضت منطقة شرق أفريقيا لفيضانات غير مسبوقة خلال موسم الأمطار الماضي في أواخر عام 2023. ويقول خبراء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

    المصدر :
  • رويترز

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