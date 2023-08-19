مقتل 21 مدنيا في هجوم بوسط مالي

قال مصدران محليان اليوم السبت إن مسلحين قتلوا 21 مدنيا على الأقل في هجوم على قرية في منطقة موبتي التي تشهد أعمال تمرد بوسط مالي أمس.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما أن مسلحين مجهولي الهوية استهدفوا بعد الظهر قرية يارو بالقرب من بلدة باندياجارا.

وقال أحد المصدرين عبر الهاتف “كانت مذبحة حقيقية… اقتحم مسلحون القرية وأطلقوا النار على الناس. حصيلة القتلى والمصابين كبيرة وتتراوح بين 20 و30 قتيلا وجريحا”.

وقال المصدر الثاني إن عدد القتلى المعلن عنه بلغ 21 بينهم نساء، فيما أصيب 11 آخرون.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمردا عنيفا من عناصر مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية تغلغلت في شمال البلاد في أعقاب تمرد نظمه انفصاليون من الطوارق عام 2012.