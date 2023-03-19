مقتل 22 شخصا في سلسلة هجمات شرق الكونغو

قال مسؤولون ونشطاء، الأحد، إن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون قتلوا 22 شخصا على الأقل في سلسلة هجمات عبر إقليمي إيتوري ونورث كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ليل السبت.

وهذه هي أحدث هجمات في سلسلة من أعمال العنف المستمر في شرق الكونغو منذ سنوات، على الرغم من الجهود المتزايدة التي يبذلها الجيش وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ولقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم يوم السبت في هجمات متزامنة بعدة قرى في إقليم إيتورى. واتهم المسؤولون المحليون وقادة المجتمع المدني جماعة كوديكو، وهي واحدة من عدة ميليشيات زعزعت استقرار منطقة الغابات الكثيفة، بالمسؤولية عن الهجمات.

وقال الكولونيل جاك ديسانوا الذي يدير إقليم ماهاجي حيث تقع بعض القرى عبر الهاتف لرويترز “على الرغم من النداءات العديدة للتعايش السلمي … تواصل ميليشيا كوديكو قتل المستضعفين”.

وقتل المتشددون عشرة أشخاص آخرين وخطفوا ثلاثة في وقت لاحق من ليل السبت في قرية نجولي، في قاعدة ماونت كيافيريمو في نورث كيفو، وفقا لما ذكره الكولونيل آلان كيويوا المسؤول الإداري عن منطقة لوبيرو القريبة.

وألقى كيويوا باللوم في هذا الهجوم على القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو بايعت تنظيم الدولة الإسلامية واتخذت مواقع لها في منتزه فيرونجا الوطني القريب.

وقال كيويوا عبر الهاتف “إنه وضع محزن حقا.. قتلوهم بالمناجل وأسلحة أخرى”.

وأعلنت حكومة الكونغو حالة الحصار في نورث كيفو وإيتوري في عام 2021، في محاولة لوقف عنف الميليشيات المتفشي في شرق البلاد الغني بالمعادن. لكن لم تظهر أي دلالة على تراجع عمليات القتل ونشاط المتمردين.