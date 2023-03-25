ارتفاع عدد قتلى العواصف التي ضربت ولاية مسيسبي الأمريكية إلى "23"

قالت وكالة إدارة الطوارئ بولاية مسيسبي الأمريكية إن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء إعصار وعواصف رعدية شديدة اجتاحت الولاية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

جاءت تصريحات الوكالة بعدما ألحق الإعصار أضرارا بمنطقة امتدت لمسافة تجاوزت 160 كيلومترا.

وقالت الوكالة على تويتر إن هناك أربعة أشخاص مفقودون وإن فرق البحث والإنقاذ تمشط الحطام بحثا عن ناجين بعدما اجتاحت العاصفة مدينة سيلفر سيتي في غرب الولاية.

وأضافت “للأسف من المتوقع تغير هذه الأعداد”، في إشارة إلى عدد القتلى.

وتسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف وتحرك الإعصار عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في “وضع يهدد حياتهم”.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قمعيا “تورنادو” تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.