مقتل 23 عضوًا من حزب العمال الكردستاني في قصف تركي شمال العراق

أفادت وزارة الدفاع التركية بأنها قصفت 23 عضوًا في حزب العمال الكردستاني المحظور، في غارة جوية على بعد 140 كيلومترا في شمال العراق.

وقالت إنه تم “تحييد” كل أفراد المجموعة، وهو ما يعني عادة قتلهم.

وتشنّ تركيا بانتظام ضربات جوية عبر الحدود، غالبًا بطائرات مسيرة مسلحة، في العراق المجاور ضمن هجومها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وقال وزير الدفاع “خلوصي أكار” يوم الخميس إن الجيش قصف 16 هدفًا، في ضربات جوية الأسبوع الماضي في نفس منطقة أسوس في عمق الأراضي العراقية.

وشنّ حزب العمال الكردستاني تمردًا ضد الدولة التركية في عام 1984، وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي أعقب ذلك.

هذا وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.