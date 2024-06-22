مقتل 23 على الأقل في هجمات على قرى بشرق الكونغو

قالت السلطات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت إن جماعة مسلحة قتلت ما لا يقل عن 23 شخصا في هجمات على عدة قرى في إقليم إيتوري بشرق البلاد خلال الأيام‭ ‬القليلة الماضية.

وقال اثنان من قادة المجتمع المحلي لرويترز إن جماعة التعاونية من أجل تنمية الكونغو، وهي واحدة من عدة جماعات مسلحة تنشط في المناطق الشرقية التي تعصف بها الصراعات، نفذت عمليات قتل في منطقة دجوجو يومي الخميس والجمعة.

وقال فيتال تونجولو، رئيس أحد المجتمعات المحلية في دجوجو “قُتل معظم الضحايا بالمناجل، لكن من حاولوا الفرار قُتلوا بالرصاص. وفي كل هذه القرى، تم الاستيلاء على ممتلكات الناس وأحرقت منازل”.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء شن هذه الهجمات لكن عنف الجماعات المسلحة في الكونجو مرتبط بالصراع المستمر منذ فترة طويلة من أجل فرض النفوذ والسيطرة على الموارد المعدنية المنتشرة في المنطقة.

وأكد متحدث باسم الجيش في إيتوري شن هجمات على الإقليم ووصفها بأنها غير مقبولة.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع جماعة التعاونية من أجل تنمية الكونجو للتعليق على أحدث موجة من الهجمات.

وقال دانييل أنيكومو، رئيس أحد المجتمعات المحلية، إنهم بدأوا في دفن القتلى، ومنهم 11 شخصا دفنوا في مقبرة جماعية في قرية جانجالا.