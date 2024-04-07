مقتل 25 مدنيا في هجوم مسلح شرق الكونغو

قال زعيم محلي وآخر بالمجتمع المدني إن عدد القتلى جراء الهجوم على قرية بإقليم إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 25 اليوم الأحد، وذلك بعد أن أكد متحدث حكومي ووثيقة تابعة للأمم المتحدة وقوع الهجوم أمس.

وأضاف الزعيمان أن جماعة (التعاونية من أجل تنمية الكونغو) المعروفة باسم كوديكو، وهي واحدة من عدة ميليشيات تنفذ عمليات في شرق البلاد، هي المسؤولة عن عمليات القتل التي وقعت في قرية جالاي على بعد 70 كيلومترا شمال غربي مدينة بونيا.

وصرح الزعيم المحلي بانزالا داني وفيتال تونجولو، وهو أحد قادة المجتمع المدني، لرويترز بأن 15 جثة عُثر عليها اليوم الأحد إلى جانب عشر جثث انتُشلت أمس.

وأكدت وثيقة تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز والمتحدث باسم حاكم إقليم إيتوري جول نجونجو وقوع الهجوم وذكرا أن الحصيلة الأولية للقتلى هي عشرة مدنيين.

وأضاف نجونجو “نؤكد أن جميع القتلة سينالون عقابهم بموجب العدالة”.