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مقتل 260 شخصا بهجوم مسلح غرب إثيوبيا

منذ 12 دقيقة
قلق دولي من الأوضاع الأمنية في إثيوبيا

قلق دولي من الأوضاع الأمنية في إثيوبيا

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أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل 260 مدنيا على الأقل، وفقا لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.

قال أحدهما إن العدد 260 قتيلا وقال الآخر إنهم 320. ورفض الاثنان نشر اسميهما خوفا على سلامتهما.

وكان رئيس الوزراء أبي أحمد ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه “أعمال مروعة” في أوروميا، دون أن يذكر تفاصيل.

وقال على تويتر “الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول”.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة في إثيوبيا قال أمس الأحد إن جماعة تسمى جيش تحرير أورومو مسؤولة عن “هجوم وعمل تخريبي” في أوروميا دون الخوض في تفاصيل. ونفى جيش تحرير أورومو ذلك وقال إن المسؤولية تقع على القوات المتحالفة مع الحكومة.

وقال كلا الساكنين اللذين تحدثا لرويترز إن ضحايا الهجوم من عرقية الأمهرة.

ولم يرد هايلو أدوجنا المتحدث باسم إقليم أوروميا، أو الكولونيل جيتنيت أداني المتحدث باسم الجيش، أو بيلين سيوم المتحدثة باسم أبي أو المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو على طلبات من رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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