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مقتل 3 أشخاص بقصف روسي على شمال وشمال شرق أوكرانيا

منذ 5 دقائق
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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أفاد مسؤولون محليون إن هجمات شنتها روسيا، أمس الخميس 7 مارس/آذار 2024، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا ومقتل آخر بمنطقة تشيرنيهيف.

وقال المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف إن هجوما بقاذفات صواريخ متعددة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين في كوبيانسك وهي منطقة استعادتها القوات الأوكرانية في أواخر عام 2022 وتنشط فيها القوات الروسية حاليا.

وتابع سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام إن ضربة جوية على بلدة قريبة من مركز خاركيف أدت إلى إصابة شخصين فضلا عن إلحاق أضرار بمبنى سكني ومتجر.

وفي منطقة تشيرنيهيف إلى الشمال من كييف، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف تشاوس عبر تيليجرام إن قذيفة مورتر أسفرت عن مقتل شخص.

ولا يتسنى لرويترز التحقق من الأنباء عن التطورات في ساحة المعركة.

    المصدر :
  • رويترز

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