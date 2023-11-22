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مقتل 3 أشخاص جراء انهيار أرضي في ألاسكا

منذ ساعتين
ألاسكا

ألاسكا

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قال مسؤولون بولاية ألاسكا الأمريكية أمس الثلاثاء 21\11\2023 إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ويُعتقد أن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي حدث على الطريق السريع الرئيسي في جزيرة بجنوب شرق ألاسكا.

وأضاف مسؤولون إن منحدرا جبليا وعرا انهار ليلة الاثنين 20\11\2023 على طول الامتداد الساحلي لطريق زيموفيا السريع في رانجل بولاية ألاسكا، التي تقع على بعد 250 كيلومترا جنوبي جونو، عاصمة الولاية، كما أصيب شخص واحد.

وقال أوستن ماكدانيال، المتحدث باسم إدارة السلامة العامة بالولاية، إن موظفي الطوارئ عثروا مساء الاثنين 20\11\2023 على جثة فتاة في عملية بحث أولية عن ناجين، وتم إنقاذ امرأة أخرى من تحت الأنقاض صباح أمس الثلاثاء 21\11\2023.

وأضاف ماكدانيال في بيان إنه تم العثور في وقت لاحق أمس الثلاثاء 21\11\2023 على جثتين أخريين في المنطقة ويُعتقد أن ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين بعد انتهاء البحث أمس الثلاثاء 21\11\2023.

وقالت شانون مكارثي، المتحدثة باسم وزارة النقل بالولاية، إن عدة انهيارات أرضية أخرى حدثت في جزيرة برنس أوف ويلز بجنوب رانجل ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.

    المصدر :
  • رويترز

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