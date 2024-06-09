مقتل 3 أشخاص في انهيار جزء من مسجد تاريخي بصنعاء القديمة

قالت مصادر محلية وسكان إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب رابع اليوم الأحد عندما انهار جزء من مسجد تاريخي وأثري في مدينة صنعاء القديمة خلال عملية ترميم.

وذكرت المصادر لرويترز بأن الحادث وقع أثناء قيام المهندسين والعمال من هيئة المدن التاريخية الحكومية بأعمال صيانة وترميم حول “بئر ماء تاريخي” بمسجد قبة المهدي الاثري بصنعاء القديمة.

وقال عبدالله الكبسي وزير الثقافة في حكومة الحوثيين في تصريحات أثناء زيارته لموقع الحادث إنه وبحسب المهندسين المتواجدين في الموقع فقد وقع الانهيار أثناء قيام العمال بعمل مجسات وحفريات تمهيدا لترميم الموقع مما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال وإصابة رابع باصابات بالغة.

وقبة المهدي هو أحد مساجد مدينة صنعاء القديمة التاريخية، ويقع في حارة قبة المهدي في حي السرار الغربي. وبُني في 1164 هجرية بأمر من الإمام المهدي عباس بن المنصور الذي دفن فيه بعد وفاته في 1189.

وتعد صنعاء القديمة إحدى أقدم المدن العربية، حيث يتجاوز عمرها آلاف السنين حسب قول المؤرخين. ويتجلى تراثها الديني والسياسي في عمارة 103 مساجد و14 حماما وأكثر من ستة آلاف منزل، بنيت جميعها قبل القرن الحادي عشر، وتم إدراجها عام 1986 ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ولكن المنظمة أقرت عام 2015 وضع المدينة مع مدينتي شبام حضرموت وزبيد التاريخية على قائمة التراث المهدد بالخطر وذلك جراء تراجع الجهود الوطنية المبذولة في الحفاظ على تلك المدن. وعادة ما تكون هذه الخطوة مقدمة لإخراج أي مدينة من قائمة التراث العالمي إذا لم تعمل السلطات الوطنية على وقف المخالفات.

وتضررت تلك المدن التاريخية في الآونة الأخيرة كثيرا جراء التحديات المتزايدة لتغير المناخ.