مقتل 3 أشخاص في عاصفة بشبه جزيرة القرم وساحل البحر الأسود بروسيا

تسببت عواصف عاتية اجتاحت الاثنين ساحل روسيا وشبه جزيرة القرم على البحر الأسود في مقتل ثلاثة أشخاص وجرى إجلاء المئات.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن شخصا واحدا لقى حتفه في منتجع سوتشي وآخر في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وثالثا على متن سفينة في مضيق كيرتش الذي يفصل شبه جزيرة القرم عن البر الرئيسي الروسي.

وتجتاح عواصف منطقة البحر الأسود منذ الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت أمواجا عالية تجتاح الواجهة البحرية لمنتجع سوتشي وتجرف السيارات بعيدا. وغمرت المياه الشوارع في مدينة يفباتوريا في شبه جزيرة القرم.

وأعلن حاكما منطقتي شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، المعينان من روسيا، حالة الطوارئ.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إنها أجلت أكثر من 350 شخصا.

وقالت وزارة الطاقة إن سوء الأحوال الجوية تسبب صباح اليوم الاثنين 27\11\2023 في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1.9 مليون شخص في مناطق داغستان وكراسنودار وروستوف بجنوب روسيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى أوكرانية أعلنت روسيا من جانب واحد ضمها العام الماضي.

وفي ميناء نوفوروسيسك الروسي، أعلن كونسوتيوم خط أنابيب بحر قزوين وشركة ترانسنفت الروسية الحكومية المحتكرة لخطوط الأنابيب وقف عمليات الشحن مؤقتا بسبب الظروف الجوية.