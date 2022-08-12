الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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مقتل 3 أشخاص في غرق قارب شمال الهند

منذ 31 دقيقة
نهر في الهند

نهر في الهند

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أعلن مسؤول كبير في الشرطة في ولاية أوتار براديش أن زورقًا يقل عشرات الركاب انقلب في شمال الهند، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، بينما فقد 17 آخرون ويخشى وفاتهم.

وذكر مسؤولون أن عمّال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن ناجين في مياه نهر يامونا، التي تسببت الأمطار في ارتفاعها، بعد حوالي 24 ساعة من وقوع الحادث الخميس 11 آب، لكنّ احتمالات العثور على أي شخص آخر على قيد الحياة قليلة.

وقال “براشانت كومار”، المسؤول في الشرطة لرويترز: “انتُشلت جثث امرأتين وطفل في عملية الإنقاذ التي تديرها قوة الشرطة والغواصون المحليون ولجنة الإغاثة في حالات الكوارث بالولاية”.

وأضاف كومار أنه تم إنقاذ 15 راكبًا. وقال ضابط شرطة محلي إن القارب كان مكتظًا بأكثر من 30 شخصًا.

    المصدر :
  • رويترز

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