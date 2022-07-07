مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على خاركيف الأوكرانية

قال حاكم محلي إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون اليوم الخميس بعد أن أطلقت القوات الروسية صواريخ على حي في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وكتب حاكم المدينة أوليه سينيجوبوف، على تطبيق تيليجرام “قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة بجروح نتيجة قصف على حي نيميشليان”.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، استهداف المدنيين.

وقف العمليات

في هذه الأثناء، واصلت القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخط بطول الحدود الشمالية لمنطقة دونيتسك، في وضع استعداد لهجوم جديد متوقع عليها.

بعد الاستيلاء على مدينة ليسيتشانسك يوم الأحد وتعزيز سيطرتها الكاملة على منطقة لوجانسك الأوكرانية، لم تخف موسكو عزمها الاستيلاء على أجزاء من منطقة دونيتسك المجاورة التي لم تفرض سيطرتها عليها بعد. ولا تزال كييف تسيطر على بعض المدن الكبيرة.

وكتب حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو، الذي اشتكى من قصف روسي مكثف في الأيام الأخيرة، على تطبيق تيليجرام أن الروس قتلوا سبعة مدنيين في المنطقة خلال 24 ساعة ماضية.

ولم يتسن لرويترز التحقق مما كتبه حاكم دونيتسك فيما تقول وزارة الدفاع الروسية إنها لا تستهدف المدنيين وتستخدم أسلحة عالية الدقة للقضاء على التهديدات العسكرية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تنقل المزيد من الوحدات إلى منطقة لوجانسك لتعزيز سيطرة موسكو هناك.