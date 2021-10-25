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مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين في الاحتجاجات المندلعة في السودان

25 - أكتوبر - 2021
احتجاجات السودان

احتجاجات السودان- أرشيفية

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قتل 3 أشخاص، وأصيب العشرات، خلال الاحتجاجات التي اندلعت اليوم في المحافظات السودانية،، حسبما نقلت لجنة أطباء السودان المركزية.

وأكدت مصادر طبية أن ما لايقل عن 80 شخصلً أصيبوا خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لقرارات الجيش بحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات.

وكان “تجمع المهنيين السودانيين” ناشد المواطنين “الخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس ونشر المقاومة السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل”.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه تم اختطاف رئيس الوزراء وزوجته فجر اليوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية”.

وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

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