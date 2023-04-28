مقتل 3 اشخاص في تحطم طائرتي هليكوبتر وسط ولاية ألاسكا

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بالجيش الأمريكي قولهم إن ثلاثة طيارين لقوا حتفهم بعد تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز أباتشي في وسط ولاية ألاسكا أثناء عودتهم من مهمة تدريبية.

وقالت الفرقة الحادية عشرة المحمولة جوا على فيسبوك إن طائرتي أباتشي إيه.إتش-64 من فورت وينرايت تحطمتا بالقرب من هيلي في ألاسكا.

وأضافت الوحدة التابعة للجيش أن أجهزة الطوارئ موجودة في الموقع وأن الحادث قيد التحقيق.

كان تسعة جنود قد لقوا حتفهم الشهر الماضي في حادث تحطم طائرتي هليكوبتر للإجلاء الطبي من طراز بلاك هوك خلال مهمة تدريب ليلية روتينية فوق كنتاكي.