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مقتل 3 جنود أمريكيين إثر تحطم هليكوبتر عسكرية في تكساس

منذ 11 دقيقة
طائرة مروحية

طائرة مروحية

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قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني كانت مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحطمت في ولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأمريكي كانوا على متنها وإصابة جندي آخر.

وقال مسؤول بالجيش الأمريكي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو جراندي بولاية تكساس حوالي الساعة 0250 بعد ظهر أمس الجمعة (2050 بتوقيت جرينتش) أثناء القيام بعمليات “مراقبة ورصد” من الجو عند منطقة الحدود.

وقال الجيش إن سبب الحادث قيد التحقيق. وقال المسؤول إنه ليس لديه معلومات عن الأحوال الجوية وقت وقوع الحادث.

وتم حجب أسماء القتلى والجرحى لحين إبلاغ ذويهم.

    المصدر :
  • رويترز

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