مقتل 3 جنود بقذيفة مورتر في مهمة أفريقية لحفظ السلام بالكونغو

قالت مجموعة تنمية الجنوب أفريقي (سادك) الاثنين إن ثلاثة جنود في مهمة لحفظ سلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بعد استهداف معسكرهم بقذيفة مورتر.

ونشرت سادك مهمتها في الكونغو في 15 ديسمبر\كانون الأول من العام الماضي لمساعدة الحكومة في معالجة عدم الاستقرار والتصدي للجماعات المسلحة في المنطقة الشرقية المضطربة حيث تتصاعد اشتباكات عنيفة في صراع مستعر منذ عقود.

وقالت المجموعة التي تضم في عضويتها 16 دولة في بيان “وقع هذا الحادث المؤسف بعد سقوط قذيفة هاون معادية قرب المخيم الذي كانوا يقيمون فيه”.

وأضافت أن القتلى والجرحى جميعهم من تنزانيا. وتساهم كل من مالاوي وجنوب أفريقيا وتنزانيا بجنود في تلك المهمة.

وذكر البيان أن جنديا آخر من جنوب أفريقيا عضو في مهمة سادك توفي في أثناء تلقيه العلاج من مشاكل صحية غير محددة في مستشفى بجوما، لكن لم يتضح ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بقذيفة الهاون.

وقال جيش جنوب أفريقيا في فبراير\شباط إن اثنين من جنوده في مهمة سادك قتلا وأصيب ثلاثة بقذيفة هاون.

وفي أحدث وقائع العنف في شرق الكونغو، ارتفع عدد القتلى المدنيين من هجوم مسلحين إلى 25 مطلع الأسبوع.