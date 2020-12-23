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مقتل 3 رجال شرطة وإصابة رابع في إطلاق نار وسط فرنسا

منذ 8 ساعات
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية-أرشيفية

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قتل 3 من رجال الشرطة وأصيب رابع في إطلاق نار وقع داخل مقاطعة “بوى دى دوم” وسط فرنسا ، حسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن 3 من عناصر قوات الدرك الفرنسى قتلوا وأصيب رابع برصاص رجل يبلغ 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل بعد بلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة.

وأشارت إلى أن مطلق النار من المحتمل أن يكون مختلا عقليا، حيث وقع الحادث فى قرية صغيرة معزولة فى المقاطعة الفرنسية.

وخلال عام 2020، شهدت فرنسا على أراضيها عدد من العمليات الإرهابية، كان آخرها في أكتوبر الماضي.

وأصبحت فرنسا منهكة من جراء العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل حوالى 250 شخصا وجرح المئات، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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