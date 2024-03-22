مقتل 3 على الأقل وفقد 7 في غرق قارب مهاجرين قبالة إسبانيا

أفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الجمعة إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما لا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين عبر البحر المتوسط ​​قبالة ساحل جنوب إسبانيا.

وأضافت الخدمة أن سفينة أخرى أصدرت إنذارا في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) بعد أن شاهدت القارب وقد غرق معظمه على بعد 26 ميلا بحريا (48 كيلومترا) جنوبي كيب ساكراتيف في مدينة موتريل.

وعثر أفراد الإنقاذ على خمسة ركاب على متن القارب، بينهم ثلاثة كانوا قد لقوا حتفهم. ونُقل الآخران بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة ويعانيان من انخفاض درجة حرارتهما.

وقال الناجيان لأفراد الإنقاذ إن 12 شخصا كانوا على متن القارب الذي غادر الجزائر قبل ستة أيام، مما دفع السلطات لإجراء عملية بحث عن الأشخاص السبعة الذين يعتقد أنهم في عداد المفقودين. وقالت الخدمة إن تاريخ ومكان اختفائهم غير واضحين.

وذكرت أن طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) كانت تساعد في جهود البحث والإنقاذ التي أعاقتها الرياح القوية التي تسببت في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بالقوارب في أول شهرين ونصف الشهر من هذا العام زاد بمقدار أربعة أمثال إلى 15148 شخصا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت منظمة (ووكنج بوردرز) الحقوقية إن 6618 شخصا لاقوا حتفهم خلال رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر في أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في 2023.