الجمعة 12 رمضان 1445 ﻫ - 22 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 3 على الأقل وفقد 7 في غرق قارب مهاجرين قبالة إسبانيا

منذ ساعتين
قارب مهاجرين - البحر المتوسط (تعبيرية)

قارب مهاجرين - البحر المتوسط (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الجمعة إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما لا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين عبر البحر المتوسط ​​قبالة ساحل جنوب إسبانيا.

وأضافت الخدمة أن سفينة أخرى أصدرت إنذارا في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) بعد أن شاهدت القارب وقد غرق معظمه على بعد 26 ميلا بحريا (48 كيلومترا) جنوبي كيب ساكراتيف في مدينة موتريل.

وعثر أفراد الإنقاذ على خمسة ركاب على متن القارب، بينهم ثلاثة كانوا قد لقوا حتفهم. ونُقل الآخران بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة ويعانيان من انخفاض درجة حرارتهما.

وقال الناجيان لأفراد الإنقاذ إن 12 شخصا كانوا على متن القارب الذي غادر الجزائر قبل ستة أيام، مما دفع السلطات لإجراء عملية بحث عن الأشخاص السبعة الذين يعتقد أنهم في عداد المفقودين. وقالت الخدمة إن تاريخ ومكان اختفائهم غير واضحين.

وذكرت أن طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) كانت تساعد في جهود البحث والإنقاذ التي أعاقتها الرياح القوية التي تسببت في أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بالقوارب في أول شهرين ونصف الشهر من هذا العام زاد بمقدار أربعة أمثال إلى 15148 شخصا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت منظمة (ووكنج بوردرز) الحقوقية إن 6618 شخصا لاقوا حتفهم خلال رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر في أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الفرنسية
غزة تحت النار
فرنسا تعتبر إهانة جندي إسرائيلي لفلسطينيين "صادمة"
غزة تحت النار
في اليوم الـ168 للعدوان.. وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء والجرحى
نزوح أهالي غزة
مفتي دولة عربية: دعم أهل غزة أولى من التزاحم لأداء العمرة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
جاريد كوشنر
غزة تحت النار
كوشنر "صهر ترامب" يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى هذين المكانين!
غارة إسرائيلية على سيارة قرب حاجز للجيش اللبناني في كفرا جنوب لبنان
صيف "ملتهب" مقبل على المنطقة.. فهل ينجو لبنان؟