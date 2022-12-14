مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري في هجوم للتحالف شرقي سوريا

قصف على مواقع إيرانية في دير الزور - أرشيفية

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، وأصيب آخرون في هجوم للتحالف الدولي، على أهداف إيرانية شرق سوريا، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

ونقلت قناة “i24NEWS” العبرية عن مصادر، أن الهجوم وقع في محيط دير الزور ، أكبر مدينة في الجزء الشرقي من البلاد. حيث استهدفت الطائرات مواقع في الميادين شرقي دير الزور.

ووفقًا للمصادر، قُتل ثلاثة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في الغارة وأصيب عدد آخر من أعضاء الحرس الثوري.

وقالت المصادر أيضا إن الهجوم جزء من التحالف الدولي الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتتمتّع المجموعات المسلحة الموالية لإيران بنفوذ عسكري كبير في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، وتنتشر على الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور السورية. وتقدّم إيران الدعم العسكري لنظام الأسد في الصراع في سوريا.