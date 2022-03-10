مقتل 3 عناصر من "القاعدة في جزيرة العرب" في صفوف الحوثيين

أفادت مصادر أمنية بأن ثلاثة من عناصر تنظيم “القاعدة في جزيرة العرب” لقوا حتفهم في صفوف ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، جنوب شرقي اليمن.

في التفاصيل، قالت المصادر ان ثلاثة من قيادات القاعدة الذين يعملون مع الحوثيين قُتلوا في جبهات مأرب، وهم رامي عايش الذهب ومحمد خالد الذهب وأحمد محمد مصلح الذهب، مشيرةً إلى أن القتلى الثلاثة هم في الأصل قيادات في تنظيم القاعدة، إنما انخرطوا مؤخراً للقتال في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية، بحسب موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تشييع ميليشيات الحوثي قيادياً إرهابياً بارزاً متهماً بتفجير المدمرة الأميركية “يو. إس. إس. كول” بعدما كانت قد استقطبته إلى صفوفها ومنحته منصباً رفيعاً في صنعاء.

واعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل عارف صالح علي مجلي، وهو قيادي في تنظيم القاعدة، وأحد المتهمين مع صهره فواز الربيعي بتفجير المدمرة الأميركية “يو. إس. إس كول” قبالة عدن.

وكان الحوثيون قد عينوا “مجلي” في منصب وكيل محافظة صنعاء، وأسندوا إليه مهمة تحشيد عناصر القاعدة للقتال في صفوفهم، كما يُعد أحد المسؤولين عن تنسيق التقارب بينهم وبين التنظيم.

واستعانت الميليشيات مؤخراً بتنظيم القاعدة في عملية التحشيد لدعم جبهاتها المنهارة، بعد رفض القبائل دعوات الحوثيين للتحشيد. وعُقد في 19 شباط الماضي اجتماعا بين 7 من قيادات تنظيم القاعدة، على رأسهم القيادي في التنظيم نايف الأعواج، وقيادات حوثية من جهاز ما يسمى بـ”الأمن الوقائي ” (أو “الاستخبارات) في مقر الأمن القومي في منطقة صرف شمال صنعاء، للتنسيق في عملية حشد مقاتلين.