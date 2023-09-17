مقتل 3 عناصر من وحدات مقاومة سنجار بهجوم مسيرة تركية

قالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة مقاتلين من وحدات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني قُتلوا في ضربة تركية بطائرة مسيرة على شمال العراق، الأحد.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن ثلاثة من مقاتلي وحدات مقاومة سنجار كانوا في سيارتهم بمنطقة سنجار عندما أصابتهم ضربة بطائرة مسيرة.

وتقود تركيا حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها أنقرة جميعا جماعات إرهابية.

وتشن تركيا من حين لآخر ضربات جوية في شمال العراق ولديها عشرات المواقع على الأراضي العراقية لكنها كثفت هجماتها بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، إذ استهدفت مواقع أقرب إلى المناطق الحضرية وعلى الطرق الرئيسية.