مقتل 3 في إطلاق نار في متجر بقالة بأمريكا

تحاول الشرطة في ولاية أوريجون الأمريكية اليوم الواقع في 29 آب 2022 تحديد دوافع مسلح لإطلاق النار قبل ساعات في ساحة لانتظار السيارات بمركز تجاري ثم داخل متجر بقالة مما أسفر عن مقتل شخصين قبل العثور عليه ميتا.

وقررت السلطات في بيند بولاية أوريجون عقد مؤتمر صحفي في الساعة 12.30 ظهرا اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لمناقشة حادث إطلاق النار الذي وقع في اليوم السابق في مركز فوروم التجاري وذلك حسبما ذكرت إدارة شرطة المدينة على تويتر.

واستجابت الشرطة في الساعة السابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي لبلاغات بقيام شخص بإطلاق نار في مركز التسوق.

وقال مايك كرانتز قائد شرطة بيند خلال إفادة إخبارية في ساعة متأخرة من الليل إن مسلحا فتح النار في ساحة انتظار السيارات قبل أن يدخل محل بقالة سيفوي.

وأضاف أنه بمجرد دخوله أطلق المشتبه به النار على شخص قابله على الفور. وقال كرانتز إن هذا الشخص نُقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق.

وقال “مطلق النار استمر في إطلاق النار في سيفوي” مشيرا إلى مقتل شخص آخر داخل المتجر.

وأضاف “واستجاب أفراد الشرطة ولدى وصولهم دخلوا (متجر) سيفوي على الفور وكانوا ما زالوا يسمعون أصوات إطلاق النار”.

وقال إن أفراد الشرطة عثروا على مطلق النار مقتولا وبندقية من طراز إيه.أر-15 في مكان قريب مشيرا إلى أن الشرطة لم تطلق النار.

وقال كرانتز إن شخصا أصيب أيضا في إطلاق النار.

ويأتي إطلاق النار في مدينة بيند، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة على بعد 258 كيلومترا جنوب شرقي بورتلاند، بعد سلسلة من عمليات إطلاق نار بشكل عشوائي في الولايات المتحدة خلال الأشهر العديدة الماضية.

فقد لقي عشرة أشخاص حتفهم في إطلاق نار في محل بقالة في بوفالو بنيويورك في 14 مايو أيار. وبعد عشرة أيام، أسفرت مذبحة في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس عن مقتل 19 طفلا واثنين من المدرسين.