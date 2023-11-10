مقتل 3 في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات القصف المدفعي والطائرات المسيرة الروسية اليوم الجمعة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بمنشأة بنية تحتية لم يتم تحديدها وخطوط كهرباء وخط أنابيب غاز في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون الأوكرانيتين.

وترزح المنطقتان تحت وطأة قصف مستمر من القوات الروسية في الأراضي التي تحتلها موسكو على الضفة الشرقية من نهر دنيبرو. وعادة ما يواجه السكان المحليون عددا من إنذارات القصف الجوي خلال اليوم.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك على تطبيق تليغرام للتراسل إن امرأة عمرها 67 عاما قُتلت في نيكوبول بالمنطقة جراء هجوم بطائرة مسيرة بعد ظهر اليوم.