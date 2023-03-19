مقتل 3 مدنيين في قصف روسي على منطقة زابوريجيا

قال مسؤولون في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان في قصف روسي أصاب مبنى سكنيا في المنطقة اليوم الأحد.

وقالت الإدارة العسكرية في المنطقة إن القوات الروسية أطلقت صواريخ جراد على قرية كاميانسكي الصغيرة التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 2600.

وحذرت السلطات سكان المنطقة من أن خطر القصف مستمر بالقرب من الخطوط الأمامية وحثتهم على إخلائها.

وفي تطور لافت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسيّة في دونباس الأوكرانية.

وأضاف المكتب الصحافي للكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد عددًا من مرافق المدينة، وتحدث مع السكان المحليين، مشيرًا إلى أن بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مرّ بها بمناطق عدة توقف فيها، وتحدث الرئيس الروسي في حي “نيفسكي” مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلها.

وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.