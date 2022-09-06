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مقتل 3 مدنيين في هجوم صاروخي روسي على خاركيف

منذ 3 دقائق
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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قال حاكم مدينة خاركيف، الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة أمس الاثنين، بينهم امرأة مسنة توفيت الليلة الماضية.

تقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ الغزو الروسي، الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وكتب الحاكم أوليه سينهوبوف على تطبيق تيليجرام “في تلك الليلة، شن العدو مرة أخرى هجوما صاروخيا على خاركيف”.

وقال “في الحي الصناعي تضرر مبنى من طابقين، ودُمر مبنى سكني كانت تقيم فيه سيدة تبلغ من العمر 73 عاما. لسوء الحظ ماتت”.

ولقي رجلان حتفهما خلال قصف على قرية زولوتشيف شمال خاركيف.

وفي رسالة منفصلة، أبلغ الحاكم عن هجوم صاروخي جديد، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وصدر تحذير من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا صباح اليوم الثلاثاء، وأفادت السلطات بوجود انفجارات في منطقة دنيبروبتروفسك.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، استهداف المدنيين عمدا. ودمرت هجماتها بلدات ومدن أوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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