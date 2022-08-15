الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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مقتل 3 مدنيين قبالة شاطئ أوكراني على البحر الأسود

منذ دقيقة واحدة
جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود (رويترز)

جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود (رويترز)

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قالت‭ ‬الشرطة المحلية اليوم الواقع في 15 آب إن انفجار عبوة ناسفة أودى‭ ‬بحياة ثلاثة مدنيين وأصاب اثنين آخرين‭ ‬عندما كانوا يسبحون قبالة ساحل البحر الأسود بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع في 14 آب 2022 عندما تجاهل عدد من الأشخاص يعملون في موقع بناء الحواجز والعلامات التحذيرية الموضوعة على الشاطئ ونزلوا للسباحة في البحر بمنطقة بيلهورود-دنيستروفسكي.

وقالت الشرطة في بيان مكتوب “في الماء، ونتيجة لانفجار جسم مجهول قُتل ثلاثة رجال (25 عاما و32 عاما و53 عاما)”.

وأضافت أن رجلا آخر وامرأة أصيبا في الانفجار.

وأغلقت السلطات الأوكرانية الشواطئ هذا العام بسبب الألغام وقذائف المدفعية الناتجة عن الحرب مع روسيا وعن القصف الروسي. وزرع الجيش الأوكراني أيضا ألغاما على الساحل تحسبا لهجوم بر-مائي بعد الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط.

وطوق الجيش بأشرطة حمراء وبيضاء مداخل الشواطئ لضمان سلامة المدنيين.

وقالت شرطة المنطقة في بيان “نشدد مرة أخرى على أن السباحة في المسطحات المائية بمنطقة أوديسا خطيرة الآن وممنوعة… شواطئ وسواحل المنطقة مجهزة بعبوات ناسفة لحمايتها”.

    المصدر :
  • رويترز

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