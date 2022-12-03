مقتل 3 من أفراد الشرطة الباكستانية في كمين لطالبان

أعلنت حركة طالبان باكستان، السبت، مسؤوليتها عن كمين أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في شمال باكستان، وهو ثاني هجوم للحركة خلال أيام فقط بعد إعلانها إنهاء وقف إطلاق النار مع الحكومة.

وقال محمد علي جاندابور، نائب مفتش الشرطة الإقليمية، لرويترز إن الشرطة، التي كانت تقوم بدورية في منطقة ناوشيرا بإقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي على الحدود مع أفغانستان، تعرضت لإطلاق نار مساء اليوم السبت.

وأضاف أن أفراد الشرطة الثلاثة لقوا حتفهم على الفور وأن هوية المهاجمين لا تزال مجهولة.

وأعلنت حركة طالبان باكستان المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان.

وكانت الحركة أعلنت يوم الاثنين إنهاء وقف إطلاق النار، الذي استمر شهورا، وأعلنت بعد ذلك بيومين مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في مدينة كويتا بجنوب البلاد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30.

وتريد طالبان باكستان الإطاحة بحكومة البلاد واستبدالها بنظام حكم يوافق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وعملت حركة طالبان الأفغانية على تسهيل محادثات سلام بين المسلحين المحليين والحكومة منذ أواخر العام الماضي.

ونفذ الجيش الباكستاني في الأشهر القليلة الماضية عدة عمليات ضد المسلحين في معاقلهم بمناطق ينعدم فيها حكم القانون على الحدود الأفغانية.