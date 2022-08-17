الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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مقتل 3 من عمال الإطفاء خلال محاولة إخماد حريق غابات بشمال المغرب

منذ 4 دقائق
رجال الإطفاء في المغرب يبذلون كل جهدهم للسيطرة على الحرائق

رجال الإطفاء في المغرب يبذلون كل جهدهم للسيطرة على الحرائق

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أفادت وسائل إعلام رسمية أن ثلاثة من عمال الإطفاء لقوا حتفهم في أثناء محاولة إخماد حريق في غابة كدية الطيفور في تطوان شمالي المغرب.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات المغربية قولها إن عمال الإطفاء الثلاثة لقوا حتفهم بعد انقلاب سيارتهم وسط نيران الحرائق، كما أصيب شخصان بحروق.

وأضافت أن جهود “500 عنصر من كافة السلطات والمصالح المعنية، والمدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لا تزال متواصلة” منذ يوم الاثنين لإخماد الحريق.

كما قالت إنها خصصت ثلاث طائرات متخصصة في إخماد النيران نفذت كل منها 40 طلعة في محاولة لإطفاء الحريق. وأضافت أنها تكافح من أجل منع وصول النيران إلى الأهالي.

وأعلنت النيابة العامة المغربية فتح “بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذاالحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك”.

وقالت إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث.

وكانت حرائق قد اندلعت في غابات مختلفة بشمال وشمال شرق المغرب الشهر الماضي تزامنا مع موجة حر شديدة، مما تسبب في تدمير أكثر من عشرة آلاف هكتار من الغابات.

    المصدر :
  • رويترز

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