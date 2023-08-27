مقتل 3 من مشاة البحرية الأمريكية إثر حادث تحطم طائرة بأستراليا

قتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية في حادث تحطم طائرة قبالة ساحل شمال أستراليا اليوم الأحد أثناء عملية نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني.

وقالت قوة التناوب البحرية في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا في بيان صحفي إن خمسة آخرين “تم نقلهم إلى مستشفى رويال داروين في حالة حرجة”.

وأضاف البيان أنهم كانوا من بين 23 من مشاة البحرية على متن طائرة إقلاع وهبوط عمودي من طراز أوسبري إم.في-22 بي عندما تحطمت، وأنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

وقال البيان إن الحادث وقع في جزر تيوي النائية في حوالي الساعة 9.30 صباحا (0130 بتوقيت جرينتش).

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الحادث بأنه “مأساوي” وأضاف أنه وقع خلال تدريبات “السباق الضاري 2023” ولا يشمل أي أفراد من القوات الأسترالية.

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في ولاية أستراليا الغربية كان مقررا سلفا قبل تحطم الطائرة “تركيز الحكومة ووزارة الدفاع ينصب تماما على مواجهة تداعيات الحادث والتأكد من تقديم كل الدعم والمساعدة في هذا الوقت العصيب”.