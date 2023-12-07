الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 3 وإصابة رابع في إطلاق نار بحرم جامعة نيفادا الأمريكية

منذ 34 دقيقة
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات الأمريكية إن إطلاق نار في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا في لاس فيجاس أمس الأربعاء أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل قبل أن تنتهي الواقعة بمقتل المشتبه به.

وذكرت إدارة شرطة لاس فيجاس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن ثلاثة أشخاص، إلى جانب مطلق النار، لقوا حتفهم. فيما يوجد آخر في حالة حرجة بعد إصابته بالرصاص.

ولم تحدد السلطات هوية الضحايا. ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به قد قُتل برصاص الشرطة أم انتحر.

وقال فنسنت بيريز الأستاذ في الجامعة لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) عبر الهاتف إنه سمع دوي الكثير من إطلاق النار قبل أن يختبئ في الحرم الجامعي.

وقال كيفن ماكماهيل من شرطة لاس فيجاس إنه لم يعد هناك أي تهديد للمجتمع لكن تم إغلاق الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا وفروعها الأخرى اليوم “لمزيد من الحذر”.

وأضاف أن الشرطة ما زالت تمشط كل مبنى للتأكد من “عدم وجود ضحايا أو متورطين آخرين”.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه يتابع الوضع في لاس فيجاس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيطاليا - الصين
إيطاليا تنسحب من مشروع "الحزام والطريق" الصيني
جيش الإحتلال في الضفة الغربية
غزة تحت النار
بالجرافات.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مخيم نور شمس
شاحنات نفط "تعبيرية"
غزة تحت النار
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوافق بالأغلبية على زيادة كمية الوقود لغزة

الأكثر قراءة

رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
غزة تحت النار
آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
الحدود الجنوبية
"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
الوضع في غزة خطير.. غوتيريش يلوح لأول مرة بتاريخ توليه منصبه بالأمم المتحدة بتفعيل "المادة 99"!