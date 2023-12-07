مقتل 3 وإصابة رابع في إطلاق نار بحرم جامعة نيفادا الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن إطلاق نار في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا في لاس فيجاس أمس الأربعاء أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل قبل أن تنتهي الواقعة بمقتل المشتبه به.

وذكرت إدارة شرطة لاس فيجاس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن ثلاثة أشخاص، إلى جانب مطلق النار، لقوا حتفهم. فيما يوجد آخر في حالة حرجة بعد إصابته بالرصاص.

ولم تحدد السلطات هوية الضحايا. ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به قد قُتل برصاص الشرطة أم انتحر.

وقال فنسنت بيريز الأستاذ في الجامعة لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) عبر الهاتف إنه سمع دوي الكثير من إطلاق النار قبل أن يختبئ في الحرم الجامعي.

وقال كيفن ماكماهيل من شرطة لاس فيجاس إنه لم يعد هناك أي تهديد للمجتمع لكن تم إغلاق الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا وفروعها الأخرى اليوم “لمزيد من الحذر”.

وأضاف أن الشرطة ما زالت تمشط كل مبنى للتأكد من “عدم وجود ضحايا أو متورطين آخرين”.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إنه يتابع الوضع في لاس فيجاس.