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مقتل 3 وإصابة 13 في انفجار ذخيرة بمنطقة بيلغورود الروسية

منذ 56 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ المحلية بمنطقة بيلغورود قولها (الأحد 15-1-2023) إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 13 آخرون جراء انفجار ذخائر.

وقالت السلطات في وقت سابق اليوم إن عشرة جنود روس أصيبوا في الانفجار الذي وقع في مركز ثقافي بمنطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا والتي تضم عدة قواعد عسكرية وميادين تدريب.

وذكرت قناتا 112 وبازا، المرتبطتان بسلطات إنفاذ القانون في روسيا، عبر تيليyرام أن القتلى والمصابين من المجندين الروس الذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا في إطار حملة التعبئة التي أُعلن عنها في سبتمبر أيلول الماضي.

وأفادتا بأن الانفجار وقع بعد أن أساء جندي التعامل مع قنبلة يدوية في مركز ثقافي محلي تم تحويله إلى مستودع للذخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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