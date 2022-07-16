السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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مقتل 3 وإصابة 15 في ضربات صاروخية على مدينة دنيبرو الأوكرانية

منذ 12 دقيقة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

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قال حاكم مدينة دنيبرو الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في أعقاب هجوم صاروخي روسي على المدينة اليوم الجمعة.

وقال الحاكم فالنتين ريزنيتشنكو على صفحته على فيسبوك “أصابت الصواريخ مصنعا وشارعا مزدحما بجواره… نحاول تقييم حجم الدمار”.

وأضاف أن الجيش الأوكراني أسقط أربعة من ستة صواريخ أطلقت على المدينة والمنطقة في هجوم مسائي. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الروس أطلقوا صواريخ من طراز إكس-101 من طائرة استراتيجية من طراز توبوليف-95إم إس في الجزء الشمالي من بحر قزوين. وأوضحت أن مدى الصواريخ بلغ 5500 كيلومتر وبسرعة 720 كيلومترا في الساعة.

    المصدر :
  • رويترز

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