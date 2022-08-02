مقتل 3 وإصابة 5 في قصف روسي لحافلة تحمل نازحين جنوب أوكرانيا

قال متحدث عسكري أوكراني الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون عندما أطلقت القوات الروسية قذائف هاون أصابت حافلة كانت تحمل نازحين في إقليم خيرسون بجنوب البلاد.

ووقع الحادث أمس الاثنين عندما كانت الحافلة متجهة من قرية ستاروسيليا الخاضعة للسيطرة الروسية إلى مدينة كريفي ريه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن المركبة تعرضت لقصف بقذائف الهاون بالقرب من قرية دوفوف.

وتنفي روسيا، التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما وصفته بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عن عمد رغم أن هجماتها دمرت عدة بلدات ومدن في أوكرانيا.

في السياق اتهمت الولايات المتحدة روسيا باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا “درعا نوويا” من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على إطلاق النار ويهدد بخطر وقوع حادث نووي مروع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي اُتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منها بشكل خطير في مارس آذار، أصبحت الآن قاعدة عسكرية روسية تُستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة.

وأضاف بلينكين للصحفيين بعد محادثات في الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين بشأن منع انتشار الأسلحة النووية “بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية”.

وقال إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام “درع بشري” واصفا إياه بأنه “درع نووي”.