مقتل 3 وإصابة 9 في انفجار أثناء قداس بالفلبين

ذكرت وسائل إعلام أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة بجروح عندما وقع انفجار في صالة للألعاب الرياضية بجامعة في جنوب الفلبين خلال قداس كاثوليكي اليوم الأحد 3\12\2023.

وقالت جامعة مينداناو في بيان على فيسبوك إنها “تشعر بحزن عميق وفزع جراء أعمال العنف التي وقعت خلال تجمع ديني.. إننا ندين بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات الممكنة هذا العمل المروع الذي لا معنى له”.

وأضافت الجامعة أنها ستعلق الدراسة حتى إشعار آخر. وتقع الجامعة في مدينة ماراوي التي حاصرها مسلحون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية لمدة خمسة أشهر في عام 2017.