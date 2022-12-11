الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 30 شخصا في نزاع قبلي بالسودان

منذ ساعة واحدة
الشرطة السودانية

الشرطة السودانية

A A A
طباعة المقال

قُتل 30 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات يومي السبت والأحد، إثر صراع قبلي دامي بولاية غرب كُردفان.

وعلى مدى العامين الماضيين، تشهد بعض المناطق في غرب كردفان نزاعاً دامياً بين قبائل الحمر والمسيرية، بشأن نزاع حول أراضٍ.

وتسبب ترسيم الحدود بواسطة حكومة الولاية خلال أغسطس/آب الماضي لوقوع اشتباكات في منطقة “أبو زبد” وأطراف مدينة النهود ما أدى لنشوب أعمال عنف قبلي متقطعة،علاوة على إغلاق طريق الإنقاذ الغربي، قبل أن يتدخل مجلس السيادة ويجمد القرار.

وبنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلع قتال دامي بين فرعي (بني فضل وبني بدر) التابعان لقبيلة حمر في مناطق “أم شلخة” وقرية “إبراهيم” جنوب شرقيِّ محلية النهود، جراء خلافات على حفير مياه، ما أدى لمقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وحرق عدد من القرى، وهي أحداث اتهمت مكونات قبلية حركة مسلحة لم تسمها بالوقوف وراءها.

    المزيد من أخبار العالم

    جواز سفر ألماني
    أرض الأمل.. ألمانيا تعتزم السماح بازدواجية الجنسية
    توقيع مذكرة تفاهم سعودية كويتية لتطوير حقل غاز الدرة
    عنصر من الجيش الأردني
    الجيش الأردني يحبط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون من سوريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب