الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 30 ونزوح الآلاف جراء عاصفة "مدارية" في مدغشقر

منذ 39 دقيقة
خريطة مدغشقر

خريطة مدغشقر

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات في مدغشقر إن 30 شخصا لقوا حتفهم فيما لا يزال 20 في عداد المفقودين جراء العاصفة المدارية تشينيسو التي تسببت أيضا في نزوح الآلاف.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة في 19 يناير كانون الثاني الجاري، وهي أول عاصفة مدارية تضرب البلاد هذا العام.

وعادة ما تتعرض مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي لسلسلة من مثل هذه العواصف كل عام.

وقال المكتب الحكومي لمواجهة المخاطر والكوارث في تقرير صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن ما يقرب من 37 ألف شخص نزحوا جراء العاصفة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد القتلى بلغ 16.

وشهدت مدغشقر أربع عواصف قوية في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الماضي مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 138 شخصا وتشريد نحو 130 ألفا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بريطانيا - أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطانيا: إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا "ليس عملياً"
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب
تعزيز التحالف.. واشنطن وسول تتعهدان بتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة
جنود اوكرانيون يطلقون قذائف الهاون على محور باخموت
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
حدة المعارك تشتد جنوب شرق أوكرانيا.. وبريطانيا تستبعد تقدماً روسياً جديداً

الأكثر قراءة

إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
وضع الموقوف كاميرا مراقبة في غرفة تبديل الملابس
فضيحة وغضبٌ في الجنوب.. كاميرا في غرفة تبديل الملابس!