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مقتل 38 شخصا وإصابة العشرات بسجن رئيسي في بوروندي

7 - ديسمبر - 2021
السجن - تعبيرية

السجن - تعبيرية

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أفاد نائب رئيس بوروندي، بروسبر بازومبانزا، بأن 38 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون في حريق اندلع اليوم الثلاثاء، بسجن رئيسي في العاصمة.

وأوضح للصحفيين أن 69 شخصا آخر أصيبوا بجروح خطيرة في الحريق الذي اندلع في المنشأة في غيتيغا، العاصمة السياسية للبلد الواقع في شرق إفريقيا.

وقال شهود لوكالة “فرانس برس” إن العديد من السجناء كانوا لا يزالون نائمين وقت الحريق الذي دمر عدة أجزاء من المنشأة.

واندلع الحريق في حوالى الساعة الـ4:00 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين كشفت وزارة الداخلية أن السبب وراء ذلك هو “ماس كهربائي”.

ونقلت “فرانس برس” عن أحد السجناء قوله: “بدأنا بالصراخ بأننا سنحرق أحياء عندما رأينا ألسنة اللهب تتصاعد بشدة، لكن الشرطة رفضت فتح أبواب قائلة هذه هي الأوامر التي تلقيناها”.

وأضاف: “لا أعرف كيف هربت من الحريق، لكن هناك سجناء احترقوا بالكامل”.

وقال شهود للوكالة إن المصابين بأخطر حروق نقلوا إلى المستشفى، ونقل بعضهم في شاحنات صغيرة تابعة للشرط بينما عولج آخرون من ذوي الحالات الخفيفة في مكان الحادث.

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