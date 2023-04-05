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مقتل 4 أشخاص جراء إعصار يجتاح ولاية ميزوري الأمريكية

منذ 59 دقيقة
إعصار- أرشيفية

إعصار- أرشيفية

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قالت شرطة ولاية ميزوري إن أربعة لقوا حتفهم جراء إعصار اجتاح جنوب شرق الولاية، الأربعاء، في حين تعمل فرق الطوارئ على تمشيط المنازل والبنايات التجارية المدمرة بحثا عن المزيد من الضحايا.

وقال السيرجنت كلارك باروت لرويترز إنه تم تسجيل الوفيات في مقاطعة بولينجر حيث تقوم وكالات محلية متعددة بجهود البحث والإغاثة. وأفاد أيضا بوقوع عدة مصابين لكن دون أن يذكر عددهم.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي من قرية جلين ألين بولاية ميزوري -وهي قرية تبعد نحو 177 كيلومترا إلى الجنوب من سان لويس- منازل متضررة بشدة وقد تدمرت أسقفها وأشجار وخطوط كهرباء سقطت وحطام يغطي الطرق والأفنية.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية بأن الإعصار وصل المنطقة الساعة 0330 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش). وقالت الهيئة إنه واحد من بين أكثر من عشرة أعاصير رُصدت في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة خلال الليل.

وتأتي العاصفة بعد أيام من أعاصير عنيفة اجتاحت أجزاء من جنوب الولايات المتحدة وغربها الأوسط وامتدت شرقا إلى ديلاوير، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وتدمير بنايات سكنية وتجارية.

    المصدر :
  • رويترز

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