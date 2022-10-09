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مقتل 4 أشخاص في انهيارات أرضية وسط فنزويلا

منذ ساعتين
انهيارات أرضية- أرشيفية

انهيارات أرضية- أرشيفية

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قال متحدث باسم الصليب الأحمر، الأحد، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما لا يزال 50 في عداد المفقودين بعد أن فاض نهر في وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت سلطات البحث والإنقاذ إن مياه نهر إل باتو، الذي يجري على بعد 67 كيلومترا جنوب غربي كراكاس، فاضت وجرفت عددا من المنازل والمتاجر وأحد المقاصب.

وقال خوان ماريو جوالانو مدير الصليب الأحمر بولاية أراجوا إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية.

وقال كارلوش بيريث، وهو نائب وزير مسؤول عن نظام الحماية المدنية في البلاد، على تويتر اليوم الأحد إن ألفا من أفراد الإنقاذ يشاركون في عمليات البحث عن الضحايا في المنطقة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ أسابيع إلى 22 بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن ظاهرة النينا المناخية. وتشهد فنزويلا فيضانات وانهيارات أرضية.

    المصدر :
  • رويترز

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