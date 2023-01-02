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مقتل 4 أشخاص في تصادم طائرتين هليكوبتر بأستراليا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2023 2:13 مساءً
تصادم طائرتين هليكوبتر بأستراليا

تصادم طائرتين هليكوبتر بأستراليا

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قالت السلطات الأسترالية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في تصادم طائرتين هليكوبتر في الجو بالقرب من مقصد سياحي شهير في منطقة جولد كوست، الاثنين.

وقال جاري ووريل، القائم بأعمال مفتش شرطة ولاية كوينزلاند، في إفادة صحفية، إن السلطات استدعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث بالقرب من متنزه سي وورلد الترفيهي في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال ووريل إن الطائرتين سقطتا بعد التصادم، وإنه “نتيجة لذلك، فقد أربعة أشخاص حياتهم اليوم”.

وقال المكتب الأسترالي لسلامة النقل إنه فتح تحقيقا في الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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