مقتل 4 أشخاص في قصف روسي لمدينة خاركيف الأوكرانية

قال حاكم إقليمي إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أربعة في قصف روسي على خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، الثلاثاء.

وكتب أوليج سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا على تطبيق تيليجرام “نتيجة قصف الجزء الأوسط من خاركيف، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أربعة آخرون”.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما وصفته بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عمدا رغم أن هجماتها دمرت بلدات ومدن أوكرانية.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية صعدت من معدل القصف المدفعي في أنحاء جنوب أوكرانيا، بينما واصلت ضرباتها الدقيقة بعيدة المدى تعطيل الإمدادات الروسية.

وأضافت الوزارة في نشرتها المخابراتية اليومية إن روسيا تبذل جهودا منذ بداية أغسطس آب لتعزيز قواتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو حول خيرسون.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق إن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي كانت روسيا تستخدمها لتزويد جيب من الأراضي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون بالإمدادات.

الصراع هو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ عام 1945، وتحول إلى حد بعيد إلى حرب استنزاف، خاصة في الجنوب والشرق، وغلب عليه القصف المدفعي والضربات الجوية. واستولت روسيا على مساحات واسعة من الجنوب في المرحلة الأولى من الحرب.