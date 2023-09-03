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مقتل 4 أشخاص في كمين لقافلة خاصة بشركة تعدين بالكونغو

منذ 6 دقائق
قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية

قوات الأمن في الكونغو الديموقراطية

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قال مسؤول إقليمي في الكونغو الديمقراطية، الأحد، إن أربعة، بينهم صينيان وغيني، قُتلوا يوم الجمعة في كمين استهدف قافلة لشركة تعدين كونغولية في شرق البلاد.

ولم تتضح على الفور هوية منفذي الهجوم على قافلة الشركة المكونة من أربع مركبات أثناء مغادرتها موقع شركة (تي.اس.ام) للتعدين في فيزي بإقليم كيفو الجنوبي.

وقال المسؤول المحلي سامي باديبانجا عبر الهاتف “من المرجح أن سبب هذه الواقعة هو الاعتقاد بأن القافلة كان معها طرد ذهب”.

وأضاف أن القتيل الرابع جندي كونغولي، بينما أُصيب ثلاثة آخرون بإصابات بالغة.

ولم يتسن على الفور التواصل مع شركة (تي.اس.ام) للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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